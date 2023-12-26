Тагильчане жалуются на отсутствие в продаже билетов на «Ласточку» 

Жители Свердловской области обеспокоены отсутствием в продаже билетов на январь на скоростную электричку «Ласточка».

«Уже 26 декабря, а в мобильном приложении РЖД билетов до сих пор нет. Я уже начинаю волноваться, потому что мне днём 1 января нужно быть в Екатеринбурге. Неужели придётся на обычную электричку билет брать?» — спрашивает читатель АН «Между строк».

Отметим, как правило, продажа билетов начинается за 10 дней до отправления поезда, при этом в Свердловской области скоростной электропоезд, согласно официальному сайту СПК, курсирует по девяти маршрутам, часть из которых функционируют ежедневно.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе АО «СПК», поводов для беспокойства у жителей региона нет. Билеты в ближайшее время поступят в продажу, а электропоезда в новогодние праздники будут курсировать в штатном режиме.