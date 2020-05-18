Прокуратура и СК выявили массовые нарушения при выплатах медикам за борьбу с коронавирусом

Более чем в 12 регионах России выявлены нарушения в части стимулирующих выплат, которые были обещаны Владимиром Путиным медикам за борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

Среди регионов, в которых обнаружены нарушения, — Самарская, Новосибирская, Владимирская, Орловская, Курская, Белгородская, Нижегородская, Мурманская, Челябинская, Иркутская области, а также Краснодарский и Пермский края. В надзорном ведомстве отмечают, что во Владимирской области, в частности, в 35 учреждениях здравоохранения выплаты медикам производились не за всё время работы, а в Орловской области даже не появились соответствующие локальные нормативные правовые акты.

«В настоящее время проверки организованы во всех субъектах страны», — заявили в ведомстве.

В Следственном комитете добавляют, что как минимум в 19 из 85 регионов России начались доследственные проверки из-за невыплат медикам положенных денег за борьбу с коронавирусом.

«Проверки уже проводятся в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках, Республике Северная Осетия-Алания и Республике Саха (Якутия), Мурманской, Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской, Вологодской, Нижегородской, Архангельской, Смоленской, Белгородской областях, Краснодарском, Пермском краях и других», — указывают в СК.

Ранее медицинские работники нескольких российских городов записали видеообращения, в которых жалуются на отсутствие выплат за работу с коронавирусной инфекцией, обещанных президентом Путиным.

Напомним, 8 апреля в обращении к нации Владимир Путин заявил, что все медики, которые работают с коронавирусными больными, получат существенные надбавки к зарплате: врачи должны получить надбавку в размере 80% средней зарплаты, медсёстры — 40%, а санитарки, младшие медсёстры и диспетчеры — 20%. За выполнение «особо важных работ» при оказании помощи гражданам, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, согласно постановлению № 484, врачи должны получать доплату в размере 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — 50 тысяч рублей в месяц, а младший медицинский персонал и водители скорой — 25 тысяч рублей в месяц.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».