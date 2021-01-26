Прокуратура Химок отказалась считать нарушением проведение суда над Навальным в отделе полиции

Прокуратура Химок посчитала, что постановление Химкинского городского суда о заключении Алексея Навального под стражу было законным, говорится в возражениях ведомства, которые опубликовал в Twitter адвокат политика Вадим Кобзев.

В документе отмечается, что проведение заседания в городском УМВД «не свидетельствует об умалении независимости суда». Прокуратура заявила, что сомнения адвоката о нарушении тайны совещательной комнаты «носят надуманный характер».

«Принятие судом решений, не соответствующих позиции стороны защиты, не может свидетельствовать о каком-либо предпочтении со стороны суда "инициатору запроса", нарушении принципа равенства сторон и подрыве независимости правосудия», — говорится в возражениях ведомства.

Ведомство отметило, что заседание проходило в присутствии слушателей и журналистов, однако, «учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку и ограниченные размеры помещения, обеспечить присутствие всех желающих объективно не представляется возможным».

Прокурор просил оставить апелляционную жалобу защиты без удовлетворения.

Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января, в тот же день его задержали. 18 января в химкинском отделе полиции прошло выездное заседание городского суда, который продлил Навальному срок задержания на 30 суток.