Прокуратура через суд запретила чиновникам Горноуральского округа ездить на Mitsubishi Outlander за 1,6 млн рублей

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура через суд запретила администрации Горноуральского городского округа приобрести Mitsubishi Outlander стоимостью 1,6 млн рублей. В ведомстве установили, что аукцион и заключение договора были проведены с нарушениями. Арбитражный суд Свердловской области также признал торги и контракт недействительными.

«Совокупность технических характеристик поставляемого товара соответствует транспортному средству только одной модели одного производителя, а именно Mitsubishi Outlander, что является прямым нарушением требований ст. 33 ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” и свидетельствует об ограничении количества участников закупки», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Теперь чиновникам ГГО придётся вернуть машину поставщику.

Напомним, ранее тендер на покупку пяти автомобилей общей стоимостью 4,5 млн рублей объявила тагильская администрация. На сайте госзакупок сообщается, что чиновники будут пользоваться новыми седанами цвета серебристого металлика с механической коробкой передач, системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС и подогревом передних сидений. Мощность двигателя должна составлять не менее 122 лошадиных сил.