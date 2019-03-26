Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на покупку пяти седанов за 4,5 млн рублей

Тагильская администрация объявила тендер на покупку пяти автомобилей общей стоимостью 4,5 млн рублей. На сайте госзакупок сообщается, что чиновники будут пользоваться новыми седанами цвета серебристого металлика с механической коробкой передач, системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС и подогревом передних сидений. Мощность двигателя должна составлять не менее 122 лошадиных сил.

«Все необходимые руководства пользователя, техническая документация должны быть на русском языке. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Экологический класс — не менее Евро-5. Тип топлива — неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92. Тип коробки передач — механика, количество передач — не менее 5. Заднее стекло с обогревом, наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом. В наличии должны быть подушки безопасности, подголовники (спереди повышенной защиты, с регулировкой высоты, сзади с регулировкой по высоте и наклону). Покрытие пола в кабине и салоне — ковёр повышенной стойкости», — говорится в техническом задании.

Седаны должны быть выпущены не ранее 2018 года и доставлены заказчику максимум за 90 дней с даты заключения контракта. Их гарантия должна составлять 150 000 км или 5 лет с момента начала эксплуатации. Итоги конкурса планируется подвести в середине апреля.