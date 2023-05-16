Прокуратура через суд взыскала 80 тысяч рублей в пользу ученицы школы № 23 Нижнего Тагила, получившей травму в спортзале 

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила провела проверку после травмирования первоклассницы в спортивном зале школы № 23. Инцидент произошёл 12 января около 15:20 во время продлёнки.

«7-летняя девочка подбежала к шведской стенке и стала подниматься по ней. В результате технической неисправности спортивного сооружения, не надлежащим образом закреплённого к стене, произошло падение несовершеннолетней на спину. После чего перекладина шведской стенки выпала из соединительных элементов и ударила по лицу ребёнка, причинив механическую травму зубов», — рассказали подробности происшествия в надзорном ведомстве.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании со школы № 23 компенсации морального вреда и материального ущерба. Суд удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал с образовательного учреждения в пользу законного представителя несовершеннолетней 80 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда и 1120 рублей в качестве компенсации материального ущерба. Решение суда не вступило в законную силу.