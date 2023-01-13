В Нижнем Тагиле в спортзале школы № 23 первоклассница повредила челюсть

В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района организовала проверку по факту травмирования первоклассницы в спортивном зале общеобразовательной школы № 23, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл 12 января около 15:20. На продлёнке во время занятий на шведской стенке 8-летняя девочка получила повреждения. Предварительно у неё диагностировали травму челюсти.

По итогам проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований и норм по охране жизни и здоровья несовершеннолетних в образовательном учреждении и примет соответствующее решение.