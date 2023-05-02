Прокуратура через суд обязала мэрию Нижнего Тагила выплатить компенсацию ребёнку, получившему травму головы из-за гололёда

Прокуратура Дзержинского района через суд взыскала с администрации Нижнего Тагила компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего, упавшего из-за гололёда на тротуаре.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 21 ноября 2022 года ребёнок при переходе по пешеходному переходу рядом с домом № 9 на улице Парковой поскользнулся на наледи на тротуаре и упал, ударившись головой. Несовершеннолетний получил рассечение теменной части головы.

«В ходе проверки надзорное ведомство выявило факт ненадлежащего содержания участка, что указывает на незаконное бездействие администрации города по контролю за исполнением подрядчиками обязанности по содержанию тротуара. По результатам проверки прокурор направил исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с администрации муниципалитета», — отметили в прокуратуре.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск прокурора, взыскав в пользу несовершеннолетнего в качестве компенсации морального вреда 50 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.