Прокуратура через суд обязала мэрию Нижнего Тагила обустроить тротуар возле школы № 23

30.07.2021 10:14
В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района через суд обязала администрацию города сделать тротуар возле школы № 23 на Вые. Сотрудники прокуратуры во время проверки установили, что недалеко от школы, на участке автодороги по улице Аганичева, отсутствует тротуар. Это нарушает положения ГОСТа об автомобильных дорогах общего пользования.
Прокуратура обязала мэрию, владеющую участком, до 31 декабря 2021 года устранить нарушения. Ленинский райсуд удовлетворил исковые требования прокурора, но администрация Нижнего Тагила, не согласившись с решением суда, попыталась его обжаловать. Свердловский областной суд оставил без изменения решение райсуда.
Судебный акт вступил в силу. Сейчас прокуратура проконтролирует исполнение решения.
- Школу № 23 им. Ю. И. Батухтина должны капитально отремонтировать за 224 млн рублей. Все работы должны быть завершены до 2024 года. В 2021 году на ремонт будет выделено 139,3 млн рублей. Остаток средств — в 2024 году.