Прокуратура Челябинска подала в суд на родителей с ВИЧ за отказ обследовать их маленькую дочь

В Челябинской области прокуратура подала в суд на родителей полуторагодовалой девочки, требуя обязать их провести ребёнку обследование для определения её ВИЧ-статуса, со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры пишет Znak.com. Сами мама и папа ВИЧ-инфицированы, но считают себя полностью здоровыми людьми, а потому отказываются обследовать ребёнка.

«Установлено, что у отца и матери ребёнка установлен диагноз "ВИЧ-инфекция". По информации ГБУЗ "Городская больница № 1 Еманжелинска", с момента рождения и до настоящего времени ребёнок не был обследован из-за отказа родителей. Однако ребёнок имел перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции, поэтому нуждается в установлении иммунного статуса», — подчёркивают в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что «в связи с ненадлежащим осуществлением своих родительских обязанностей» в отношении матери девочки прокурором города возбуждено дело об административном правонарушении о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

«Матери назначено наказание в виде предупреждения. В интересах ребёнка в суд направлено исковое заявление о возложении на родителей обязанности по прохождению медицинского обследования малолетней дочери на наличие (отсутствие) ВИЧ-инфекции», — сообщили в прокуратуре.

Прокурор Еманжелинска Роберт Шамсутдинов уточнил, что семья не признаёт свой положительный ВИЧ-статус: в феврале 2017 года на тот момент 19-летней будущей матери девочки и её 25-летнему мужу поставили диагноз ВИЧ-инфекция. Женщина была беременна и впервые сдала анализы, с диагнозом муж с женой не согласились, будучи уверенными, что не могли нигде заразиться. Они подали в суд, чтобы там назначили и провели независимую судебно-медицинскую экспертизу, которая бы дала правдивый ответ на вопрос, являются ли супруги носителями инфекции. Экспертизу провели в ГБУЗ «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Тюменской области. Уже после рождения ребёнка, в августе 2018 года, эксперты прислали заключение, где подтвердили диагноз челябинских коллег: и у девушки, и у её мужа есть ВИЧ-инфекция. Несмотря на это, молодые родители до сих пор отказываются признавать диагноз: сами не принимают антиретровирусную терапию, а ребёнка отказываются отправлять на обследование.