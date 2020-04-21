Производители продуктов попросили правительство запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке, со ссылкой на коллективное письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина пишут «Ведомости». Подлинность письма подтвердили представители Союзмолока, Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национального союза птицеводов, Союзроссахара.

Авторы обращения, в частности, выступили за введение моратория на скидки в магазинах и промоакции на определённые товары. Гендиректор Союзмолока Артём Белов пояснил, что промоакции снижают доходность производителей.

В числе других предложенных производителями мер — обязать торговые сети закрепить в договорах мораторий на штрафы и неустойки за недопоставку и несвоевременную поставку продуктов, увеличить господдержку на краткосрочное льготное кредитование аграриев, снизить максимальную ставку до 2% и поднять лимит на одного заёмщика, не распространять систему цифровой маркировки на производителей молочной продукции и производителей бутилированной воды.

В России на фоне пандемии коронавируса был зарегистрирован ажиотажный спрос на товары первой необходимости. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что ведомство исключает возможность дефицита продовольствия, однако в Минпромторге допустили повышение цен на импортные продукты.

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