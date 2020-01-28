Производители «Арбидола» и «Ингавирина» начали рекламировать лекарства, как средство от коронавируса

В интернете появилась реклама противовирусных препаратов «Арбидол» и «Ингавирин», в которой сообщается, что эти лекарства эффективны в борьбе с коронавирусом. Внимание на это обратили «Открытые медиа».

Издание отмечает, что оба препарата считаются лекарствами на территории России, однако их производители не смогли зарегистрировать их в качестве лечебных средств ни в Европе, ни в США.

По информации издания, если ввести запрос «как лечить коронавирус» в поисковых системах Яндексе или Google, то пользователям показывается контекстная реклама «Ингавирина». Также показания к применению при коронавирусной инфекции обозначены на официальном сайте препарата.

Производители противовирусного препарата «Арбидол» начали активную рекламу в социальных сетях. В различных группах распространяется информация о том, что китайцы массово скупают отечественное лекарство.

«Китайцы скупают все, что помогает от этого нового вируса. В аптеках Дальнего Востока из продажи уже пропал “Арбидол”. <…> “Арбидол” давно и плотно используется китайскими врачами при лечении ОРВИ и гриппа, но продаётся там по рецепту, так что китайцы покупают его у нас как средство профилактики», — говорится в одном из сообщений.

Также в сети появилась реклама, стилизованная под китайские агитационные плакаты, на которых написано:

«В Китае бум на “Арбидол”, он эффективен против ОРВИ, гриппа и коронавируса».

При этом по официальным данным, на сегодняшний день не существует лекарства от коронавируса. Роспотребнадзор рекомендует в случае подозрений на вызванную коронавирусом инфекцию не заниматься самолечением, а обязательно обратиться к врачу.