Производитель Sukhoi Superjet сократил больше 500 сотрудников

Компания-производитель лайнеров Sukhoi Superjet «Региональные самолёты» провела массовые сокращения сотрудников — уволены не менее 500 человек, это от 15% до 30% всех сотрудников, со ссылкой на источники пишут «Ведомости».

По словам одного из собеседников, ещё в 2019 году компании поставили задачу сократить 900 человек. Раньше производством Sukhoi Superjet занималась компания «Гражданские самолёты Сухого», которая в конце 2019 года присоединилась к корпорации «Иркут» и впоследствии стала её филиалом «Региональные самолёты».

Представитель «Иркута» утверждает, что из-за объединения компаний сократили 10% сотрудников — в первую очередь тех, кто занимал дублирующие должности. Однако два собеседника утверждают, что сократили и инженеров — им предложили должности в Объединённой авиастроительной корпорации, некоторые согласились.

В последнее время поставки Sukhoi Superjet сократились из-за дорогого и долгого обслуживания самолётов. В 2019 году их производитель не выполнил годовой план продаж. Основной покупатель лайнеров — авиакомпания «Аэрофлот», переговоры с ней замедлились из-за аварийной посадки Sukhoi Superjet в аэропорту «Шереметьево» в мае 2019 года. В середине сентября стало известно, что к 2023 году планируется разработать новую модель Sukhoi Superjet, на это потратят более 100 миллиардов рублей.