Проигравший футбольное пари свердловский журналист напоит друзей на 150 тысяч в баре, который свердловский бизнесмен мог проиграть Черчесову

Екатеринбургский журналист Андрей Варкентин выполнит данное им обещание накрыть друзьям стол на 150 тысяч рублей, если сборная России попадёт в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, сообщил он на своей странице в Facebook. Примечательно, что поить и кормить друзей Варкентин будет в баре Alibi, который екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин обещал переписать на главного тренера сборной России Станислава Черчесова, если команда выйдет в финал чемпионата мира. После выхода россиян в четвертьфинал Кексин решил поддержать журналиста и предложил Варкентину 30-процентную скидку в своём заведении.

«Варкентин обещал накрыть стол для друзей в случае успехов сборной России по футболу на ЧМ. И накрывает. Спасибо “Алиби” и Евгению Кексину за скидку в 30 процентов. Дату и время друзья уже знают. Это было офигенное приключение этого лета. И оно продолжается. Теперь осталось проесть и пропить эти 150 тысяч рублей. Кстати, до 300 тысяч рублей не хватило буквально совсем чуть-чуть. Но друзей подвёл Фёдор Смолов», — написал сегодня Варкентин.

Евгений Кексин на своей странице раскрыл, что друзья Андрея Варкентина будут гулять в Alibi вечером в субботу.

«Чем смог, тем помог! Обязательно и сам зайду на бокал сидра. Выпьем за чемпионат. Смотрите фото наших довольных пьяных рож в субботу вечером в ленте...» — говорится в сообщении Кексина.

Напомним, на домашнем чемпионате мира сборная России по футболу впервые за 32 года вышла из группы, а затем обыграла в 1/8 финала команду Испании. В четвертьфинале россияне проиграли хорватам, которые в итоге вышли в финал, только в добавленное время.