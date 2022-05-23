Прохладная и дождливая рабочая неделя началась в Нижнем Тагиле

Новая рабочая неделя в Нижнем Тагиле будет дождливой и прохладной. По сообщениям синоптиков Уральского гидрометцентра, с понедельника по воскресенье в нашем городе будет облачно, а вероятность осадков составит 80 процентов.

Сегодня, 23 мая, днём в Нижнем Тагиле ожидается максимум +11 градусов, ночью похолодает до +2°C. 24 мая воздух прогреется до +15°C днём и до +6°C ночью. В среду, 25 мая, днём ожидается потепление до +22 градусов, ночью до +8°C.

26 и 27 мая днём столбики термометров покажут +15...+19 градусов, а ночью до +5°C. В выходные, 28 и 29 мая, значительных изменений погоды также не предвидится — до +18 градусов днём и до +5 ночью.