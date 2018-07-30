Прогуляться по Невьянской башне в компании призрака и посмотреть грандиозное лазерное шоу все желающие смогут в эту субботу

4 августа в Невьянске пройдёт полюбившийся многим свердловчанам День наклонной башни. Праздник, придуманный в честь главного символа города, будет проходить в 16-й раз.

Невьянская башня — один из главных туристических объектов Свердловской области. Уникальный памятник архитектуры XVIII века хранит немало тайн и легенд, которые легли в основу театрализованных представлений. Изюминкой праздника станут театрализованные экскурсии «Призраки Невьянской башни». Призрак проведёт гостей по лабиринту тайн и загадок башни, расскажет о самых жутких легендах, связанных с заводчиками Демидовыми. Экскурсии будут проводиться каждые 30 минут с 18 до 23 часов.

Также в течение всего дня на территории историко-архитектурного комплекса будут проводиться исторические интерактивные программы для детей и взрослых, будет работать «Невьянская ярмарка». На сцене у стен Невьянской башни развернётся концертная площадка, на которой выступят ансамбль «Мастера» (пос. Калиново), дуэт «Каприс» (Невьянск), группы «Один на один» (Невьянск) и «Нелегалы» (Екатеринбург). Хейдлайнером станет московская группа «Братья Грим».

В завершении праздника гостей ждёт грандиозное лазерное и пиротехническое шоу. Посмотреть цветовое представление в небе над Невьянском можно будет с балкона башни за отдельную плату.

Программа мероприятия:

10:00 (11:00)–23:00 — работа аттракционов, ярмарки.

12:00–14:00 — показательные выступления спортсменов федерации самбо Невьянского городского округа.

13:00–14:00, 15:00–16:00 — мастер-классы.

15:00–19:00 — интерактивная программа «Легенды и тайны Невьянской башни». На каждом этапе посетитель знакомится с одной из легенд, связанных с Невьянской башней.

15:30–16:30 — танцевальный мастер-класс «Зумба».

16:30–16:50 — рыцарский поединок. Клуб исторического фехтования «Стальной путь».

С 17:00 — концертная программа «Легенды и тайны Невьянской башни».

22:45–23:00 — лазерное представление, пиротехническое шоу.

Фото предоставлено Невьянским государственным историко-архитектурным музеем

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