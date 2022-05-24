Программа капремонтов в Свердловской области оказалась под угрозой из-за роста цен на стройматериалы

Программу по капитальному ремонту многоквартирных домов в Свердловской области тормозит серьёзный рост цен на строительные материалы. Об этом заявил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Николай Смирнов на заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике ЗакСО.

Николай Смирнов напомнил, что в 2020 был утверждён краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021 – 2023 годы. Он предусматривает ремонт 3 549 многоквартирных домов.

Как сообщается на сайте ЗакСО региона, в 2021 году были отремонтированы 1 377 многоквартирных дома. В 2022 году запланирован ремонт 1323 домов на сумму 9,3 млрд рублей. Однако по словам министра энергетики и ЖКХ, из-за резкого роста цен на строительные и горюче-смазочные материалы может измениться начальная стоимость разыгранных контрактов и объём выполнения запланированных работ. Также всё это может привести к дополнительному увеличению расходов средств регионального Фонда капитального ремонта.

В рамках обсуждения проблемы депутаты предложили рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области усилить контроль за стоимостью строительных материалов. Также члены комитета предлагают правительству Свердловской области предусмотреть предоставление субсидии Фонду капитального ремонта на софинансирование мероприятий, предусмотренных Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 – 2044 годы, в объёме, необходимом для компенсации удорожания стоимости строительных материалов.

Кроме того, депутаты Законодательного собрания обсудили проблему капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия. В региональную программу на сегодняшний день включено 122 таких дома. В соответствии с федеральным законом к ремонту объектов культурного наследия предъявляются особые требования: нужно проводить научно-исследовательские и изыскательские работы, государственную экспертизу научно-проектной документации. Все эти требования приводят к значительному удорожанию ремонтных работ.

Напомним, в 2022 году в Нижнем Тагиле планируют отремонтировать многоквартирный дом № 2 на улице Ильича, который является объектом культурного наследия регионального значения. Здание входит в «Комплекс домов на улице Ильича, построенных в духе советского конструктивизма». Его соседу, дому № 8 повезло меньше — на протяжении нескольких лет жильцы добиваются ремонта ветхого здания, но безрезультатно.