Профсоюзы предложили выплачивать пособия безработным с детьми постоянно

Федерация независимых профсоюзов России предложила повысить пособие по безработице для граждан с несовершеннолетними детьми и применять его на постоянной основе, пишут «Известия».

Инициатива содержится в предложениях ФНПР к проекту генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы.

По данным издания, документ будет определять основные направления деятельности Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Предполагается, что проект генерального соглашения сформируют до конца октября. Предложения ФНПР к документу на данный момент находятся на стадии обсуждения.

Как пояснил советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства ФНПР Егор Пьяных, инициатива заключается не только в сохранении пособия, но и в применении его на постоянной основе. Сейчас выплата безработным родителям, имеющим ребёнка младше 18 лет, осуществляется в размере 3 тысяч рублей в дополнение к пособию по безработице как антикризисная мера. В ФНПР отметили, что вопрос размера доплаты требует проработки, однако предварительно она должна быть на уровне прожиточного минимума на ребёнка, который в среднем по России составляет порядка 10,7 тысячи рублей. Обсуждения также требует и вопрос касательного того, один или оба родителя могут претендовать на выплату, добавили в ФНПР.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая координирует работу РТК, сообщили, что комментирование предложений ФНПР является преждевременным. Издание также направило запрос в Минтруд.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство выплатит в сентябре 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого ребёнка. Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 млн граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет. На эти цели будет выделено 8,5 млрд рублей из федерального бюджета.

В апреле президент России Владимир Путин объявил о введении в числе других мер поддержки доплаты зарегистрированным безработным по 3 тысячи рублей на каждого ребёнка до 18 лет. В настоящее время максимальный размер пособия по безработице в объёме МРОТ — 12130 рублей — установлен до конца 2020 года, а период выплаты повышенного минимального пособия в объёме 4,5 тысячи рублей — до 1 октября 2020 года. Изначально максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тысяч рублей, а минимальный — 1,5 тысячи рублей.