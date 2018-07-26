Профсоюз УВЗ выступил против пенсионной реформы

На «Уралвагонзаводе» начали раздавать листовки профсоюзного вестника, в котором говорится, что профсоюз УВЗ выступает против реформы пенсионной системы, сообщается в Telegram-канале «Пьяная армата».

«На расширенном заседании профсоюзного комитета ОО ППО "Уралвагонзавод" принято решение о сборе подписей в адрес президента РФ, Госдумы, Федерального собрания РФ с требованием не допустить повышения пенсионного возраста, начать широкое обсуждение с участием профсоюзов и других общественных организаций комплекса экономических мер, способных поднять жизненный уровень населения и решить проблему наполнения пенсионного фонда без повышения пенсионного возраста», — говорится в документе.

В пресс-службе «Уралвагонзавода» Znak.com подтвердили подлинность документа.

«Речь идёт об официальном информационном листке для профсоюзных групповых организаторов. Он выходит один раз в месяц и транслирует новости "Роспрофпрома", в том числе и профсоюза "Уралвагонзавода" как ячейки этой организации», — пояснили на предприятии.

В 2011 году «Уралвагонзавод» выступал в федеральной повестке как одна из точек поддержки кандидата в президенты Владимира Путина, а заявление о готовности «подъехать в Москву с мужиками и отстоять стабильность» стало началом политической карьеры начальника одного из цехов завода Игоря Холманских, который в 2012 году стал полпредом президента в УрФО. После избрания Владимира Путина на четвёртый срок в этом году Холманских пост полпреда покинул, перейдя в совет директоров «Уралвагонзавода».

Напомним, на прошлой неделе Госдума в первом чтении одобрила повышение пенсионного возраста в России: с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. В заводской листовке говорится, что свердловские профсоюзы выступают категорически против повышения пенсионного возраста в нынешних условиях «недостаточного уровня заработной платы, отсутствия страхования от безработицы и перспективах массового сокращения рабочих мест».