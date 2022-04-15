Профориентация и тренинги по общению. В НТГСПИ в восьмой раз пройдёт большой форум для молодёжи

21 и 22 апреля в Нижнетагильском педагогическом институте пройдёт VIII молодёжный форум «Молодёжь. Инициатива. Развитие» (16+). В этом году тема форума — «Молодёжь в условиях трансформации: проблемы, инструменты, перспективы». Благодаря форуму в институте хотят создать площадку для профессионального самоопределения студентов.

Преподаватели НТГСПИ, специалисты Городского дворца молодёжи и ГДДЮТ, а также студенческий актив подготовили разнообразную и очень насыщенную программу: интерактивы и мастер-классы, диалог-сессии и круглые столы, лекции и воркшопы. Принять участие в форуме смогут школьники, студенты высших и средних учебных заведений, руководители, педагоги и все заинтересованные люди.

Форум включает в себя научную, образовательную и культурно-творческую программы. Мероприятия будут посвящены таким темам, как «Современные арт-терапевтические технологии в гармонизации психоэмоциональных состояний молодёжи», «Актуальные вопросы права глазами молодёжи». Также пройдут тренинги по эффективному общению, мастер-классы по написанию текстов в СМИ, спикеры расскажут о возможности получения грантов. Полную программу форума можно посмотреть здесь.

Чтобы стать участником события, необходимо заполнить заявку до 19 апреля. Мероприятие пройдёт в НТГСПИ по адресу Красногвардейская, 57.

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