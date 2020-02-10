Профессиональный боксёр из Нижнего Тагила Никита Кузнецов проведёт рейтинговый бой в рамках шоу «Вечер звёзд»

Тагильский боксёр Никита Кузнецов в марте проведёт рейтинговый бой с бойцом из Владикавказа Дмитрием Хасиевым. Встреча пройдёт 7 марта в Екатеринбурге в рамках боксёрского шоу «Вечер звёзд», сообщает пресс-служба турнира RCC Boxing Promotions. Боксеров ждёт шестираундовый поединок во втором полулёгком весе (до 59 кг).

«Никита Кузнецов входит в пятёрку сильнейших боксёров России и выступает на профессиональном ринге уже пять лет. Несмотря на то, что он до сих пор остаётся непобеждённым (из 11 боёв у Никиты девять побед и две ничьи), его карьеру нельзя назвать идеальной. Кузнецову трижды выпадали титульные шансы, но воспользовался он только одним, остальные два боя были ничейными. Впрочем, Кузнецов отличается очень жёсткой техникой ведения боя и способен боксировать на длинных дистанциях. К поединку он подходит на серии из двух побед», — говорят организаторы турнира.

Соперник Кузнецова имеет в активе девять побед при двух поражениях и двух ничьих. Бой Кузнецова и Хасиева будут транслировать телеканалы «Матч Боец» и «Бокс ТВ», а также YouTube-канал RCC: MMA & Boxing.

Кузнецов — воспитанник нижнетагильского СК «Спутник», мастер спорта по боксу. До перехода в профи входил в состав юношеской сборной России, юниорской и молодёжной. Неоднократный победитель и чемпион Свердловской области и УрФО, неоднократный победитель, финалист и призёр первенства России, Кубка России. Неоднократный чемпион международных турниров как в России, так и за рубежом. В марте 2018 года Никита завоевал пояс чемпиона России по боксу в лёгком весе (до 61,2 кг) среди профессионалов. В сентябре 2019 года одержал досрочную победу в шестом раунде над своим противником из Венесуэлы Брейлором Тераном.