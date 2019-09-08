Боксёр из Нижнего Тагила Никита Кузнецов одержал досрочную победу над противником из Венесуэлы (ВИДЕО)

На 32-м турнире по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions, который прошёл в Екатеринбурге вечером 7 сентября, боксёр из Нижнего Тагила одержал досрочную победу в шестом раунде над своим противником из Венесуэлы Брейлором Тераном.

Как пишет Е1.ru, венесуэлец держался до шестого раунда, но в одной из контратак получил перелом руки. Ему пришлось отказаться от продолжения поединка.

«Соперник в принципе ничем меня не удивил. Бой был для меня лёгкой прогулкой. Соперник был местами неудобный, но мы нашли к нему ключ. Он отказался от боя в шестом раунде, но если бы он этого не сделал, то в седьмом раунде я бы его нокаутировал», — поделился своими впечатлениями от боя Кузнецов.

Изначально тагильский боксёр должен был биться с Евгением Чупраковым, однако из-за болезни спарринг-партнёра пришлось искать срочную замену.

«У Брейлора 18 поражений, это вообще не уровень, просто было проблематично найти соперника за неделю до боя. Мы отправляли заявки в пять стран, разным боксёрам, и спасибо венесуэльцу, что он согласился, иначе я бы просто не вышел на ринг. Задачи победить его нокаутом не было, наоборот, хотел проверить свои силы после Узбекистана и довести бой до конца. Но всё равно слава Богу, что я выиграл», — рассказал Кузнецов RCC Boxing Promotions.

Турнир проходил в Академии единоборств РМК, в нём приняли участие 26 боксёров из России, Филиппин, Венесуэлы, Казахстана, Армении, Узбекистана и Таджикистана.