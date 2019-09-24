Проекты благоустройства Нижнего Тагила разработают студенты УрГАХУ

Накануне мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал соглашение о сотрудничестве с и. о. ректора Уральского государственного архитектурно-художественного университета Сергеем Постниковым. В рамках подписанного документа планируется сформировать долгосрочную программу, в рамках которой студенты-архитекторы создадут проекты концепций благоустройства 26 площадок Нижнего Тагила.

Также муниципалитет и учебное учреждение договорились о совместном взаимодействии по созданию центров профессиональной подготовки архитектурно-художественной направленности для тагильских школьников. В этих центрах ребята смогут развивать свои дизайнерские и архитектурные способности, а также может быть создана дистанционная форма подготовки абитуриентов для поступления в УрГАХУ, сообщает пресс-служба мэрии.

На встрече со студентами УрГАХУ главный архитектор Нижнего Тагила Вадим Шуванов ответил на вопросы по направлениям совместной проектной деятельности и пообещал предоставить информационные материалы для учебного и дипломного проектирования.

Мэр города Владислав Пинаев рассказал участникам встречи о перспективах совместной работы. Также он пригласил преподавателей, курирующих программу взаимодействия, и студентов-архитекторов и градостроителей приехать в Нижний Тагил для знакомства с территориями будущего проектирования.