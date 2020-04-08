«Проект»: У Дмитрия Медведева есть секретный остров для рыбалки на Волге

У бывшего президента и премьер-министра, а теперь зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева есть секретный остров с огромным дачным комплексом на Волге, около села Гандурино, в 70 километрах от Астрахани, где он любит отдыхать и рыбачить, сообщает в своём расследовании издание «Проект».

Площадь искусственного острова под названием Гористый — 27 гектаров, он расположен в особо охраняемой пограничной зоне Астраханской области среди мелководных заливов в окружении лотосовых полей. Раньше здесь работала турбаза «Лотос», но сейчас там отдыхать простым гражданам нельзя. В начале 2010-х на острове началось активное строительство: там появились новые гостевые дома, вертолётная площадка, главный дом, ресторанный комплекс, причал и бассейн. По данным «Проекта», сейчас остров принадлежит офшору, который через цепочку юрлиц связан с российским олигархом Алишером Усмановым. Компанией «Лотос Проект», которой передан в пользование остров, руководит депутат астраханской думы Владимир Ланцман — в 2016 году он избрался от «Единой России» под лозунгом «Богатства Волги в наших руках».

Работавший на строительстве дачи Константин Петрусенко рассказал «Проекту», что куратором стройки был бывший одноклассник Медведева президент Федерации гребли России Евгений Архипов. Документы, по его словам, подписывала супруга Дмитрий Медведева Светлана, она же, как уточнил мастер, выбирала покрытия, утверждала цветовые гаммы.

Строительные работы выполняли несколько компаний, в их числе красноярская фирма «Успех» и НПО «Мостовик» из Омска. Считается, что «Успех», в частности, строил резиденцию красноярского губернатора Александра Усса. Из-за банкротства «Мостовика» Петрусенко до сих пор не может получить свои деньги. По его словам, когда в 2018 году он стал требовать плату, неизвестные сожгли его производственный цех.

По неподтверждённым данным, на возведение резиденции могло уйти почти 2 млрд рублей. По словам Петрусенко, на острове всё делалось под Медведева — рабочие должны были приспособить инфраструктуру под его рост.

«Иногда доходило до смешного. Мастера крутили у виска, когда им выдавали критерии: "Ну кто в таком умывальнике умываться-то будет? Ну какие 650 сантиметров? Ну 800 же быть должно!"», — вспоминает строитель.

Он также сообщил, что на базе были построены и закольцованы километры дорожек, в резиденции есть тренажёрный зал и баня.

«Есть спальные корпуса, центральный корпус с роялем, кухня "семи народов мира" с полным набором техники, вплоть до самой эксклюзивной, кинотеатр 5d и восемь домов для гостей попроще. Дизайнерские светильники… На медных тазиках, покрытых патиной по 14 тысяч рублей, держатель для туалетной бумаги за 5 тысяч рублей, золотых унитазов не было, но тропический душ диаметром в один метр был. Всё итальянское, испанское, французское, никакого Китая», — описывает резиденцию Петрусенко.

О том, что на этом острове не раз проводил время Дмитрия Медведев, есть много сообщений в соцсетях: в последний раз гость приезжал на дачу осенью 2019 года. Даты, названные местными рыбаками, совпадают с официальным визитом Медведева в Астрахань 30 августа, тогда бывший премьер приезжал на открытие Всероссийского театрального марафона и заодно проводил совещание по развитию водохозяйственного комплекса на Волге.