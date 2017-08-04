Проект строительства доменной печи № 7 на ЕВРАЗ НТМК получил статус приоритетного

Проект строительства доменной печи № 7 на Нижнетагильском металлургическом комбинате получил статус приоритетного для реализации на территории Свердловской области. Решение об этом было принято в ходе заседания комиссии по приоритетным инвестиционным проектам, которое провёл первый вице-губернатор Алексей Орлов. Чиновник отметил, что ЕВРАЗ НТМК сегодня является одним из лидеров металлургической отрасли, задача проекта – сохранить эти лидерские позиции. Важно это не только для самого предприятия, но и для всего региона.

«Строительство новой доменной печи № 7 является альтернативой остановки доменной печи № 6 на капремонт, что даст возможность сохранить объём производства чугуна на предприятии на уровне пяти миллионов тонн в год. Проектная мощность новой печи составит 2,5 миллиона тонн чугуна в год. Над каждым выпуском чугуна будут установлены верхние улавливающие зонты и эффективные рукавные фильтры, которые в 2,5 раза повысят степень очистки воздуха. Усовершенствованная конструкция магистрального лотка для отвода шлака позволит предотвратить утечки оборотной воды. Благодаря внедрению новых технологий значительно снизится техногенная нагрузка на окружающую среду и существенно улучшатся условия труда в доменном цехе. Сроки реализации проекта – июль 2016 года – апрель 2018 года. При реализации инвестиционного проекта планируется создать 20 новых рабочих мест. Инвестиции планируются в размере 15 миллиардов рублей», – отмечают в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Статус приоритетных также присвоили инвестиционным проектам ОАО «Жировой комбинат» и ЗАО «Известь Сысерти». Это позволит им получать пониженную ставку налога на прибыль и освобождает от уплаты налога на имущество на пять лет. Всего статус приоритетного инвестиционного проекта теперь имеют 14 предприятий региона.

ЕВРАЗ НТМК является одним из крупнейших системообразующих предприятий, где трудятся около 14 тысяч сотрудников – жители Нижнего Тагила и ближайших населённых пунктов. 14 июля 2016 года председатель правительства Свердловской области Денис Паслер и управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв заложили символическую памятную плиту в фундамент доменной печи № 7. В настоящее время на комбинате действуют две доменные печи – № 5 и № 6. После того как новый агрегат запустят в работу, шестая печь будет остановлена на капитальный ремонт.

Агентство новостей «Между строк»