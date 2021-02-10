«Проект» сообщил о покупке крымской дачи Брежнева приближёнными Путина (ВИДЕО)

Дача бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева «Глициния», расположенная в посёлке Ореанда близ Ялты и построенная в 1955 году, была продана в 2019 году за 1,2 миллиарда рублей, пишет издание «Проект».

Новый владелец приобрёл земельный участок площадью 26 гектаров, часть которого относится к памятнику садово-паркового искусства «Малый Ливадийский парк», другая часть — к ботаническому заказнику «Южнобережные дубравы», четыре спальных корпуса и лечебный корпус, четыре открытых и один крытый бассейн, летний домик, бар, климатопавильон, оранжерею, а также административный и служебно-бытовой корпус с гаражами.

Позже выяснилось, что комплекс купило акционерное общество «Ореанда-12», зарегистрированное за восемь месяцев до аукциона. Гендиректором общества числился москвич Янис Эрманис. Другого бизнеса у этого АО не было, а Эрманис ни до, ни после руководящих должностей в других компаниях не занимал. «Проект» уточняет, что сейчас Эрманис работает тренером по восточным единоборствам, ведёт скромный образ жизни и больших денег не имеет. В разговоре с журналистами он не стал комментировать покупку, однако и не отрицает этот факт.

Эрманис числился не только директором, но и единственным акционером «Ореанды-12». Держателем реестра акций предприятия является петербургская компания «Центр учёта и регистрации», которую создали в 2014 году как карманный регистратор банка «Россия». Она держит реестры акционеров самого банка и «Национальной медиа группы», а также почти всех крымских активов, подконтрольных основному акционеру банка и другу Владимира Путина Юрию Ковальчуку.

В число таких активов входит в том числе винодельческое АО «Массандра», АО «Оптима», выкупившее у иностранных владельцев «Инкерманский завод марочных вин» в Севастополе, АО «Завод шампанских вин "Новый Свет"», АО «Моё вино» и АО «Генбанк» — один из трёх крупных крымских банков, работающих на полуострове под санкциями. Как говорится в одном из предыдущих расследований «Проекта», Ковальчук и связанные с ним люди и компании по всей стране владеют роскошной недвижимостью. Журналисты утверждают, что ей пользуется сам президент.

Охранник дачи отказался назвать журналисту «Проекта» имя её владельца, сотрудник стоящего рядом кремлёвского санатория «Нижняя Ореанда» говорит, что в «Глицинии» идут строительные работы, а местные жители уверяют, что гостей там не было уже пять лет. В Ялте «Глицинию» называют «путинской», однако когда и кто будет отдыхать в ней теперь, никто не знает.

Ранее, в ноябре 2004 года, дачу уже пытались приватизировать — тогда банк ВТБ заключил сделку о её покупке за 77,9 миллиона гривен (около 15 миллионов долларов по курсу). Весной 2005 года новый президент Украины Виктор Ющенко потребовал разорвать контракт с Москвой, начались судебные тяжбы. Хозяйственный суд Украины постановил, что отчуждение дачи из госсобственности было незаконным, сделку расторгли. Хотя формально покупателем «Глицинии» был банк, предназначалась она для Путина, утверждает «Проект». Бывший президент Украины Леонид Кучма в своей книге писал, что «с самого начала было сказано, что дача покупается "как официальная резиденция президента России в Крыму"».

Депутат Верховной Рады Геннадий Москаль, возглавлявший Службу безопасности Украины, заявил, что именно из-за «Глицинии» между Москвой и Киевом началась первая «газовая война» (конфликт тянется до сих пор).