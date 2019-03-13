«Проект» сообщил о новой волне отставок губернаторов

В ближайшее время президент России начнёт новый цикл отставок губернаторов, со ссылкой на два источника, близкие к администрации президента (АП), и собеседника в Кремле пишет издание «Проект».

По словам собеседников, на совещаниях в АП обсуждалось, что будут уволены от двух до шести глав регионов. Окончательное решение примет руководство страны. Уже согласованы отставки глав Мурманской области Марины Ковтун и Республики Алтай Александра Бердникова. По словам источника издания, поста также может лишиться губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Кандидатура главы Челябинской области Бориса Дубровского, к которому были вопросы, на данный момент не рассматривается в числе претендентов на уход.

Источники уточнили, что все отставки состоятся до конца апреля. По словам федерального чиновника, вероятно, все они пройдут в течение марта. Информацию «Проекта» в Кремле пока не прокомментировали.

Ранее отставки губернаторов анонсировал «Коммерсантъ» — по данным его источников, также наиболее вероятны отставки глав Республики Алтай и Мурманской области, хотя сохраняется вероятность более высокого масштаба ротации.