«Коммерсантъ» анонсировал новую ротацию глав регионов

В 16 регионах, где осенью состоятся выборы губернаторов, наиболее вероятны отставки глав Республики Алтай и Мурманской области, хотя сохраняется вероятность более высокого масштаба ротации, со ссылкой на рейтинг фонда «Петербургская политика» пишет «Коммерсантъ».

По мнению политологов, в 8 из 16 регионов, где запланированы прямые выборы глав (Республика Алтай, Калмыкия, Ставропольский край, Волгоградская, Вологодская, Мурманская, Оренбургская, Челябинская области), сильнее всего тучи сгустились над главой Республики Алтай Александром Бердниковым и губернатором Мурманской области Мариной Ковтун. Бердников непопулярен и практически неизбираем, а на чиновников из ближайшего круга Ковтун заведены уголовные дела.

Также в «Петербургской политике» отметили, что «сигналы о возможных рисках приходили в начале года из Санкт-Петербурга, Забайкалья, Липецка и Сахалина» — регионов, которыми руководят временно исполняющие обязанности глав. Особое внимание в аналитическом комментарии было уделено Санкт-Петербургу, «политической столице 2019 года».

«Значительная часть экспертов восприняла старт кампании Александра Беглова как период накопления ошибок, связанных как с привлечением властью антирейтинга, так и с рисками её десакрализации и подчёркнуто иронического восприятия предпринимаемых шагов», — говорится в рейтинге.

По словам экспертов, после незатихающих скандалов с уборкой снега весна открывает возможности как для исправления допущенных ошибок, так и для продолжения их аккумулирования, «тем более что публичных политических оценок о степени удовлетворенности Центра стартовой фазой избирательной кампании в Северной столице пока не прозвучало».