«Проект»: Сергей Кириенко владеет недвижимостью на Рублёвке стоимостью около миллиарда рублей

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко владеет на Рублёво-Успенском шоссе участком площадью более семи тысяч квадратных метров, где расположены жилой дом, спортивный комплекс и дом охраны, сообщает издание «Проект».

Площадь дома составляет 700 кв. метров, спортивного комплекса и дома охраны — 1,5 тысячи. «Проект» утверждает, что аналогичные участки сейчас стоят от 900 миллионов до 1,7 миллиарда рублей. Участок расположен в коттеджном посёлке «Ландшафт» — одном из самых престижных мест Рублёво-Успенского шоссе. Кроме того, Кириенко арендует в районе Рублёво-Успенского шоссе лесной участок площадью 5 тысяч кв. метров — там появились две небольшие постройки, при этом по закону на землях лесного фонда капитальное строительство запрещено.

Согласно выписке из Росреестра, Кириенко владеет участком с 2002 года — в тот период он занимал должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Кроме периода в середине 1990-х годов, когда Кириенко работал в коммерческих структурах в Нижнем Новгороде, остальное время он провёл на госслужбе.

Владимир Путин назначил Кириенко первым заместителем главы своей администрации в октябре 2016 года, до этого он занимал должность гендиректора госкорпорации «Росатом». В 1990-х Кириенко был министром топлива и энергетики и недолгое время исполнял обязанности главы правительства, став самым молодым премьером в истории России. Сейчас в администрации президента Кириенко курирует внутреннюю политику — в частности, он участвовал в заседании рабочей группы, созданной для подготовки поправок в Конституцию.