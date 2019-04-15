Проект российской системы спутникового интернета подорожал до 534 миллиардов рублей

Стоимость создания спутниковой системы «Эфир», которая должна стать аналогом международного проекта спутникового интернет-провайдера OneWeb, выросла с 299 до 533,6 миллиарда рублей, со ссылкой на представителя «Роскосмоса» пишет РБК. Причины повышения стоимости он не объяснил.

По словам источника в корпорации, научно-исследовательские организации, входящие в состав «Роскосмоса», провели анализ обновлённого бизнес-плана и технико-экономического обоснования проекта и не дали на них положительного заключения.

Проект разрабатывает «дочка» «Роскосмоса» — «Российские космические системы» (РКС). Бизнес-план предусматривает, что систему спутников создадут за счёт внебюджетных инвестиций. Предполагается, что сеть будет обеспечивать телефонную связь, предоставлять доступ в интернет, контролировать датчики интернета вещей и беспилотников. Потенциальным инвестором проекта называли «Внешэкономбанк».

В 2017 году систему «Эфир» упоминали в программе «Цифровая экономика», её стали называть «русским OneWeb». В мае 2018 года на презентации проекта представитель РКС заявил, что компания планирует запустить к 2025 году 288 спутников и что капитальные инвестиции в «Эфир» в первые шесть-семь лет составят 299 миллиардов рублей. В последних материалах программы «Цифровая экономика» проект упоминают уже как часть проекта «Сфера». На «прямой линии» летом 2018 года Владимир Путин говорил о спутниках «Сферы», которые будут предоставлять связь, по качеству сопоставимую с кабельной, только дешевле и доступнее, и предполагал, что они совершат революцию в сфере связи.

Проект федеральной целевой программы по развитию «Сферы» сейчас согласуют в федеральных структурах, в неё войдут навигационные спутники «Глонасс», телевещательные «Экспресс» и система персональной спутниковой связи «Гонец», но «Эфир» в программе уже не упоминается.

OneWeb — международный проект по созданию сети из 650 спутников для обеспечения доступа в интернет для всей планеты. Первые спутники сети «Роскосмос» и французская Arianespace запустили на орбиту в марте. Против распространения сети OneWeb на территории России выступает ФСБ.