«Проект» рассказал о земельных участках и самолёте председателя Верховного суда РФ

Издание «Проект» в материале, посвящённом председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, рассказало о самолёте и недвижимом имуществе судьи на сотни миллионов рублей.

По данным издания, в путешествиях Лебедева обслуживает самолёт Ил-96-300 с бортовым номером RA-96019, он принадлежит государственной авиакомпании «Россия». Среди пунктов назначения борта часто попадается любимый курорт судьи Сочи, правда на последний Новый год ему предпочли Тенерифе на Канарских островах. Бывший сотрудник судебного аппарата рассказал «Проекту», что вопрос о предоставлении Лебедеву самолёта решался в 2011–2012 годах.

«Долго просил у президента, особенно после того, как суды общей инстанции вынесли нужные решения по итогам тех массовых протестов (выступления на Болотной конца 2011 — первой половины 2012 года)», — рассказал он.

Что касается имущества судьи, то у Лебедева есть служебная дача в Архангельском, также он владеет недвижимостью в элитном районе Подмосковья. Из официальной декларации следует, что на участке судьи в 41 сотку расположен дом общей площадью 583,7 кв. м, а также две постройки площадью 80,5 и 102 кв. м. Участок с такими параметрами связан только с одной дачей в Подмосковье — в посёлке «Успенские дачи» на Рублёвке. Нынешняя рыночная стоимость участка с коттеджем составляет около 127 млн рублей. Дачу Лебедев получил в 2001 году от государства. Неподалёку в Успенском находится и коттедж генпрокурора Юрия Чайки.

Лебедев также задекларировал квартиру площадью 232 кв. м, она расположена в Москве на улице Академика Зелинского — в доме, соседнем с тем, где прописан президент Владимир Путин. Рыночная стоимость квартиры судьи составляет около 97 млн рублей. Издание рассказывает ещё о двух земельных участках, которыми ранее владел Лебедев: так, в 1999 году глава ВС стал владельцем 25 соток в Барвихе, а через полтора года он их продал Максиму Москалёву, а тот — Дмитрию Аргамакову. Москалёва и Аргамакова называли бенефициарами банков в системе теневого финансиста Сергея Магина. В сентябре 2002 года Лебедев получил дополнительные 15 соток в Барвихе, которые через год после сделки стоили 2 млн долларов. Буквально на следующий день он их переоформил на своего подчинённого, начальника хозяйственного управления ВС Владимира Ширяева. Спустя ещё 13 дней этот участок оказался в собственности у Лидии Руденко, тёщи одесского криминального авторитета Валерия Томаля, а через полтора года землю переписали на Наталью Томаль, его супругу. Ранее судимого Томаля преследовало МВД Украины, а в 2005 году он интересовал полицию Испании по подозрению в махинациях и отмывании денег. В Москве же он совладелец ООО «АТН-Инвестстрой», где его партнёром по бизнесу был Евгений Орас, бывший гендиректор «Гулагу.нет», преследуемый за растрату в особо крупном размере.