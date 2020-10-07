«Проект» опубликовал новое видео с пытками в ярославской колонии

Издание «Проект» опубликовало видео с пытками заключённого в ярославской ИК-1, снятое в примерно в 2016-2017 годах на видеорегистратор одного из сотрудников ФСИН.

По данным издания, запись была сделана после возвращения с прогулки одного из заключённых штрафного изолятора (ШИЗО), его имя не называется в целях безопасности. Бывшие заключённые ИК-1 рассказали, что мужчину решили обыскать тщательнее обычного, потому что за несколько часов до этого он нагрубил одному из сотрудников ФСИН. Заключённому приказали раздеться для обыска, а после отказа его отвели в комнату воспитательных работ и сказали снять трусы и присесть. Из-за неповиновения мужчину положили на стол и стали бить дубинками. На записи видно, как несколько человек в форме заламывают заключённому руки, в то время как другие держат его за ноги и бьют по ягодицам.

По рассказам бывших заключённых и страницам в соцсетях издание установило, что на видео присутствуют сотрудники ФСИН Владимир Круглов, Сергей Иванов и Андрей Тихомиров, все трое больше не работают в ИК-1. Издание отмечает, что пытки в ярославской колонии были систематическими, многие участники избиений всё ещё не понесли наказания.

Напомним, в июле 2018 года «Новая газета» опубликовала видео пыток заключённого Евгения Макарова в ИК-1: на записи несколько человек в форме бьют Макарова дубинками и кулаками и выливают на него воду из ведра. После публикации видеозаписи возбудили уголовное дело, по которому задержали шестерых сотрудников колонии, ещё 17 человек отстранили от работы. Одного из фигурантов дела приговорили к четырём годам лишения свободы. В марте 2019 года «Новая газета» опубликовала ещё два видео издевательств над заключёнными в ИК-1 Ярославля.