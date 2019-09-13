«Проект»: Дмитрий Медведев увлекается производством самогона

Премьер-министр Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона, который разливают в бутылки с изображением медведя, со ссылкой на три источника сообщает издание «Проект».

По их словам, Медведев дарит самогон своего производства членам правительства и иностранным лидерам. Фотографию напитка сделал один из тех, кому достался подарок от премьера. По специально сделанной бутылке понятно, что премьер производит самогон партиями и не в домашних условиях. При этом изданию не удалось найти свидетельств того, что Медведев его продаёт.

Источники рассказали, что Медведев гонит самогон в усадьбе «Миловка» в Плёсе, фигурирующей в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. По данным фонда, на строительство неофициальной дачи премьер потратил 25–30 миллиардов рублей. Формально усадьба принадлежит фонду «Градислава», связанному с семьёй Медведева. Один из источников рассказал, что видел на этикетке бутылки маркировку «Миловская винокурня», однако «Проект» не нашёл такого места в Плёсе.

Издание отмечает, что премьер следит за производством и обновлением продукта — по словам одного из его знакомых, недавно в ассортименте Медведева появился малиновый самогон. Знакомые премьера отметили, что он никогда не рассказывал им, в каких количествах гонит самогон.

Пресс-секретарь премьера Олег Осипов прямо не ответил на вопросы «Проекта» о производстве самогона, однако рассказал, что напиток входит в «обычный подарочный набор» от премьера иностранным гостям.