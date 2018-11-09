Продающих жильё россиян заставят платить налоги

В Госдуму внесли законопроект, благодаря которому власти смогут получить право узнавать все детали сделок по купле-продаже недвижимости, со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».

В законопроекте перечислены ситуации, при которых банки и риелторы обязаны информировать Росфинмониторинг о совершённой сделке. В частности, кредитные организации будут сообщать о сделках на сумму более трёх миллионов рублей. От них будут требовать не только информацию о факте перечисления денег от покупателя продавцу, но и о движении средств до и после непосредственной продажи.

Например, если покупатель внёс на свой счёт необходимую для оплаты квартиры или дома сумму незадолго до сделки, банк сообщит об этом в Росфинмониторинг. Отдельно будут указываться случаи, при которых оплата совершается наличными. Сделки на сумму менее трёх миллионов перейдут в сферу ответственности риелторов.

Отмечается, что законопроект принимается в целях ужесточения борьбы с отмыванием денег, однако главный удар, по мнению экспертов, он нанесёт по продавцам недвижимости, которые пытаются уйти от налогов. Сейчас закон позволяет не платить 13% НДФЛ, если недвижимость находилась в собственности продавца более пяти лет. В противном случае он получит только вычет в размере миллиона рублей.