Происшествия

«Прижать одного персонажа»: дело Голунова сфабриковали по указанию высокопоставленного сотрудника УФСБ

17.07.2019 16:57

Указание завести уголовное дело на Ивана Голунова поступило 5 июня — за сутки до задержания журналиста — от высокопоставленного сотрудника ФСБ, сообщил изданию Baza на условиях анонимности полицейский, связанный с делом. 

По его словам, к одному из руководителей ГУ МВД по Москве обратился высокопоставленный сотрудник УФСБ Москвы с личной просьбой — ему было нужно, чтобы полицейские «прижали одного персонажа». Он передал им все личные данные Ивана Голунова, включая адреса регистрации и фактического проживания. После этого полицейский начальник обратился к руководителю управления по контролю за оборотом наркотиков московского МВД Юрию Девяткину, но тот отказался участвовать, сославшись на занятость. Тогда он связался с бывшим замглавы управления внутренних дел по Западному административному округу Андреем Щировым, а тот дал указание «своим ребятам». Отказаться было нельзя, утверждает источник. 

Сейчас Щиров и четверо оперативников отстранены и находятся в статусе подозреваемых, им вменяют превышение должностных полномочий, пишет Baza (адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что защита об этом ещё не знает). Из органов также уволили генерал-майоров МВД Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО ГУ МВД Андрея Пучкова. Журналистам Baza известно имя начальника ГУ МВД, которому поступила просьба, однако они не указывают его, так как «не могут подтвердить обвинения». 

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