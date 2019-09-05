Приём в колледжи и училища по 30 устаревшим специальностям могут прекратить уже в 2021 году

Минпросвещения России планирует уже в 2021 году прекратить набор абитуриентов в средне-специальные учебные заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, среди которых «техническая эксплуатация промышленного оборудования», «оптик-механик», «станочник» и другие. В ведомстве признали их устаревшими и не соответствующими запросам современного рынка труда.

«Министерством разработан и вынесен на обсуждение проект приказа о пересмотре содержания перечней профессий и специальностей в профобразовании. Проект вносит изменения в отдельные действующие нормативные документы, предписывая завершить приём по ряду устаревших профессий и специальностей с 2021 года», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минпросвещения отметили, что современные навыки и компетенции указанных профессий и специальностей в более актуальном формате заложены в программах подготовки перспективных профессий и специальностей, утверждённых ранее Минтрудом РФ и Минпросвещения РФ.

Как пишет ТАСС, ранее министр просвещения Ольга Васильева сообщила, что с 2020 года из перечня профессий исчезнут около 100 специальностей.