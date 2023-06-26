Притон по соседству. В Нижнем Тагиле жители дома в центре города пожаловались на наркоторговцев в одном из подъездов

В Нижнем Тагиле жители дома № 2/2 на улице Циолковского пожаловались на наркоторговцев в одном из подъездов. Информация об этом появилась сегодня в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». Автор поста утверждает, что причиной превращения жилой многоэтажки в место притяжения тагильских наркоманов стало то, что в доме недавно поселилась молодая супружеская пара, которая торгует наркотиками. А наплевательское отношение управляющей компании к своим обязанностям по обслуживанию дома, где в некоторых подъездах даже нет домофона и уборка производится раз в месяц, усугубляет картину.

«К нам на этаж бесконечно приходят наркоманы, ошиваются у двери, кричат до пяти утра. Также жильцы этой квартиры часто топят соседа снизу, пожилого человека, который должен всё это терпеть! Полицейские регулярно приезжают в квартиру, стучат, но им никогда не открывают, хотя жильцы и находятся в квартире!», — написал подписчик паблика.

Ситуацию осложняют и местные алкоголики, которые регулярно распивают спиртное у подъездов, не следят за своими домашними животными. Как итог, в доме завелись тараканы, стоит резкий запах кошачей мочи.

«Если присутствие запаха и рисунки в подъезде ещё можно перетерпеть, то разговоры о наркотиках на этаже — это просто ужас. Страшно жить, зная, что в соседней квартире живут опасные преступники, а полиция так и не может до них достучаться!» — говорится в посте.

На момент публикации в адрес пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское» АН «Между строк» направило запрос для выяснения подробностей сложившейся ситуации.

UPD от 26.06.2023, 20:00

Как пояснили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», сотрудники полиции обязательно проверят информацию, изложенную в публикации, и примут необходимые меры реагирования.