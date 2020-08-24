Природоохранная прокуратура потребовала от НТМК снизить объём выбросов в Нижнем Тагиле

Природоохранная прокуратура Свердловской области внесла представление НТМК с требованием устранить нарушения, выявленные во время проверки.

На самом предприятии отметили, что нарушения в большей степени касаются ведения и оформления документации, они были устранены в период проверки.

«В настоящее время в миксерном отделении конвертерного цеха завершена модернизация аспирационной установки, ведутся пусконаладочные работы. Превышение по оксиду углерода было зафиксировано аккредитованной лабораторией ЕВРАЗ НТМК в жилых районах города лишь в одной из 2544 отобранных проб, что составляет 0,0004%. По превышению одной пробы атмосферного воздуха нельзя утверждать о факте превышения выброса на определённых источниках. По данным круглосуточного контроля автоматическими станциями ФГБУ "Уральское УГМС", превышений ПДК по оксиду углерода за первое полугодие 2020 года не зафиксировано», — рассказали в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК.

Как сообщает портал ЕАН со ссылкой на пресс-службу ведомства, в ходе проверки были выявлены нарушения правил эксплуатации установок очистки газа.

Кроме того, согласно данным прокуратуры, за первое полугодие 2020 года в границах санитарно-защитной зоны предприятия зафиксирован случай превышения предельно допустимой концентрации оксида углерода.