Природоохранная прокуратура намерена в областном суде добиваться закрытия цинкового завода в Нижнем Тагиле

Межрайонная природоохранная прокуратура направила апелляцию в Свердловский областной суд на решение Тагилстроевского райсуда Нижнего Тагила, который отказал надзорному ведомству в иске против цинкового завода компании «ГСД-Р».

«В настоящее время ООО “ГСД-Р” осуществляет лишь деятельность по сдаче своего имущественного комплекса аффилированному лицу ООО “ГСД-РЕЦИКЛИНГ”. Хотелось бы уточнить: и ООО “ГСД-Р”, и ООО “ГСД-РЕЦИКЛИНГ” имеют одних учредителей, у них один директор, одна производственная площадка. Один и тот же юридический и фактический адрес. Мы считаем, суд должен был обратить на это внимание при вынесении своего решения. Они вместе осуществляют деятельность, и она приводит к угрозе здоровью населения», — рассказал телекомпании «Телекон» помощник прокурора межрайонной природоохранной прокуратуры Сергей Тюрин.

Также, по информации надзорного ведомства, работники одного предприятия практически всем составом перешли на работу в другое, с похожим названием.

Напомним, 18 февраля Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила вынес отказ по иску Нижнетагильской природоохранной прокуратуры к компании «ГСД-Р», которая планирует заниматься добычей вельц-оксида цинка из отходов металлургического производства.

Компания ООО «ГСД-Р» работает в Нижнем Тагиле с 2018 года на территории бывшего огнеупорного завода. Одним из учредителей производства является швейцарская фирма Global Steel Dust Ltd. Согласно документам, имеющимся в распоряжении редакции АН «Между строк», договор аренды земельного участка площадью 80 тыс. кв. м между «ГСД-Р» и администрацией Нижнего Тагила был подписан в начале января 2018 года и рассчитан на 50 лет. В 2019 году Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск к компании «ГСД-Р», которая занимается добычей вельц-оксида цинка из отходов металлургического производства. Ранее представитель надзорного ведомства поддержал свои исковые требования по прекращению любой хозяйственной деятельности предприятия до получения всех разрешительных документов. Также прокуратура заявила ходатайство о привлечении в качестве третьего лица Федеральной налоговой службы, которая во время своей проверки обнаружила на складах «ГСД-Р» мешки с якобы готовой продукцией. Этот факт дал налоговикам основание полагать, что предприятие запустило производство и извлекло прибыль без юридического оформления. В конце октября надзорное ведомство потребовало остановить незаконную деятельность цинкового завода (ООО ГСД-Р), хотя на самом предприятии уверяют, что пока проводились только пусконаладочные работы.

На прошлом заседании 12 февраля судья Тагилстроевского райсуда Нижнего Тагила Анна Станевич по ходатайству представителей компании «ГСД-Р» закрыла для СМИ и общественности процесс по иску природоохранной прокуратуры к предприятию. По мнению юристов завода, информация, которая будет озвучена в ходе судебных слушаний, является коммерческой тайной и не предназначена для широкой общественности.