Природоохранная прокуратура через суд заставила чиновников ликвидировать свалки в сёлах под Нижним Тагилом

Природоохранная прокуратура заставила администрацию Горноуральского округа ликвидировать незаконные свалки под Нижним Тагилом. Помойки убрали в Петрокаменском и Николо-Павловском сёлах, Краснополье, посёлках Большая Лая и Первомайском, а также в деревне Анатольской. Общая площадь земельных участков, очищенных от твёрдых бытовых отходов (ТКО), составила более 11 тысяч квадратных метров, объём ликвидированного мусора — свыше 1,5 тысячи кубических метров.

«Добровольно требования законодательства по устранению образовавшихся свалок органом местного самоуправления не исполнялись, — рассказали АН “Между строк” в Нижнетагильской межрайоной природоохранной прокуратуре. — Размещение на муниципальных землях бытовых отходов подвергает отрицательному воздействию качество жизни населения, создаёт угрозу загрязнения почвы, растительного покрова, лесных насаждений. Поэтому природоохранный прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о возложении обязанности ликвидировать несанкционированные свалки. Ленинский районный суд Нижнего Тагила эти требования удовлетворил».

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Управлять организациями, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь должно ООО «Компания “Рифей”», аффилированное с «Тюменским экологическим объединением» (принадлежит энергоолигархам Артёму Бикову и Алексею Боброву). Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. На сайте администрации города опубликованы графики вывоза мусора из частного сектора и реестр контейнерных площадок. Выявлением и ликвидацией несанкционированных свалок в случае бездействия собственников загрязнённых земельных участков также обязан заниматься «Рифей».