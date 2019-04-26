Природный пожар в Амурской области достиг второй очереди космодрома Восточный

Природный пожар в Амурской области угрожает космодрому Восточный, со ссылкой на источник в службах технического надзора региона пишет «Интерфакс».

По словам собеседника, открытый степной пожар, спровоцированный палом травы, происходит в нескольких километрах от космодрома, остановить распространение огня спасателям пока не удалось.

«В случае усиления ветра пал может перекинуться на строящиеся объекты второй очереди космодрома», — сказал собеседник агентства.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов заявил, что ущерб от природных пожаров в Забайкальском крае составил около миллиарда рублей.

«В целом ущерб оценивается в один миллиард рублей. Наибольшую сумму составляет сельскохозяйственный ущерб — 600 млн рублей, ущерб по утерянному жилью — 320 млн рублей», — сказал Осипов.

Пожароопасный сезон открыт в 43 субъектах России, режим ЧС введён в одном районе Забайкальского края. Особый противопожарный режим действует в 13 субъектах РФ.