«Примчались с мигалками с четырёх сторон». В Нижнем Тагиле система «ЭРА-ГЛОНАСС» «подняла на уши» все оперативные службы из-за рядового ДТП

Сегодня, около 18:30, на перекрестке улиц Тимирязева — Энтузиастов произошло ДТП с участием двух Hyundai Solaris и Lada Granta. По предварительной информации, один из «корейцев» не пропустил другого и спровоцировал ДТП, а водитель отечественной легковушки не успел среагировать на ситуацию и по касательной зацепил один из Hyundai. «Солярисы» получили серьёзные повреждения передней части кузова, но никто из трёх водителей серьёзных травм не получил. Поэтому они очень удивились, когда буквально со всех четырёх сторон к месту аварии со спецсигналами стали подъезжать автомобили МЧС, поисково-спасательной службы, ГИБДД и скорой помощи. Как пояснил АН «Между строк» один из сотрудников оперативной службы, сигнал вызова поступил от оператора колл-центра системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Сейчас же большинство автомобилей оснащается системой “ЭРА-ГЛОНАСС” – говорит собеседник редакции. – При столкновении сработали датчики в автомобиле и сигнал о ДТП поступил на терминал “ЭРА-ГЛОНАСС” через мобильную сеть. Видимо, у оператора колл-центра не получилось связаться с водителем и он принял решение оповестить о ЧП все оперативные службы в районе сигнала бедствия. Это первый подобный случай за мою карьеру».

По данным пресс-службы государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», в 18 марта 2020 года операторы их колл-центра приняли 10-миллионный вызов. В 2021 году доля существенных вызовов, поступивших в систему в автоматическом режиме, превысила 70%. Такие обращения формируются в результате ДТП с сильными повреждениями автомобиля, когда водитель и пассажиры были не в состоянии вызвать помощь самостоятельно. В среднем, операторы контактного центра «ЭРА-ГЛОНАСС» принимают до 17 тысяч обращений в сутки. В настоящее время к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» подключены около 7 млн транспортных средств, а ежедневный прирост зарегистрированных автомобилей составляет порядка 5 тысяч.

Требование об обязательном оснащении всех пассажирских и грузовых автомобилей, выпускаемых в обращение в России, устройством вызова экстренных оперативных служб аппаратурой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» вступило в силу 1 января 2017 года.