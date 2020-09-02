«Приходится объезжать полгорода, чтобы домой попасть». Жители Нижнего Тагила пожаловались на ремонт дороги на улице Береговой-Ударной

Жители Нижнего Тагила пожаловались на ремонт дороги на перекрёстке улиц Береговой-Ударной и Коммуны. Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Елена, из-за того, что рабочие уложили бордюрный камень по краям трамвайных путей, попасть домой сейчас очень проблематично.

«Раньше мы домой ездили по улице Коммуны, это было спасением в час пик. Сейчас же приходится стоять в огромной пробке, чтобы попасть домой. А если человек живёт на улице Коммуны и едет из города, ему нужно проезжать через всю пробку до "Бриза", там разворачиваться и ехать обратно. А те, кто ехал с ГГМ и решил развернуться, им вообще приходится объезжать полгорода», — говорит тагильчанка.

Руководитель МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев в свою очередь отметил, что бордюр был указан в проекте.

«Я уточнил в ГИБДД, и мне сказали, что этот поворот не соответствует нормативам, так как находится в радиусе кривой. Там треугольник видимости не обеспечен. Мы работаем по проекту, поэтому не можем сами решать, где поставить бордюр, а где нет», — добавил Васильев.

Ремонт дороги на одном из самых оживлённых проспектов Гальянки идёт уже больше месяца. Автомобилисты уже жаловались на стройку и пробки в вечернее время. Тогда генподрядчик заявил, что строители выходят на финишную прямую и обещают завершить работы до конца сентября.