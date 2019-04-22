«Приходилось даже порчу снимать». Сотрудники полиции Нижнего Тагила провели рейд по «нехорошим» квартирам

Сотрудники Нижнетагильского гарнизона полиции провели профилактическое мероприятие «Улица», направленное на профилактику правонарушений в общественных местах. Дежурные наряды, ежедневно заступающие на службу по охране порядка, были усилены сотрудниками всех подразделений межмуниципального управления, а участковые уполномоченные обошли квартиры, где проживают граждане, ведущие асоциальный образ жизни, и лица, находящиеся под административным надзором.

Наталья всего несколько месяцев назад освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за кражу. Застать подопечную дома участковому уполномоченному полиции Юлии Сазоновой не удалось. Дверь открыла мама Натальи.

— А Наташи нет дома, ей полчаса назад хозяйка магазина позвонила, попросила выйти полы вымыть, — говорит женщина. — Наташа в магазин устроилась? — спрашивает участковый. — Её ж с судимостью никуда не берут. Вот пока в магазин взяли на испытательный срок, — объясняет мама Натальи. — Она с каким-нибудь мужчиной живёт? — интересуется Сазонова, делая пометку в блокноте. — Нет, я никого на порог не пущу, сначала пусть распишутся, а потом и живут, — заявляет пенсионерка.

Жительница микрорайона Красный Камень Екатерина С. после травмы ноги может передвигаться только с помощью костылей и практически не выходит на улицу. В середине апреля женщина ездила на приём к врачу, а когда вернулась, то не обнаружила в сумочке паспорта. Поскольку добраться до отдела полиции Екатерине тяжело, она обратилась в управление соцзащиты, а те — в правоохранительные органы. Для оказания помощи в составлении заявления об утере документа домой к Екатерине пришла участковый уполномоченный.

«К нам обращаются с абсолютно разными проблемами, и мы обязаны реагировать на каждую. Мне даже один раз приходилось снимать порчу, — говорит участковый Сазонова. — У меня на районе проживает 80-летняя бабушка, у которой уже в силу возраста временами разыгрывается воображение. Кто-то, видимо, нёс соль домой и рассыпал возле её квартиры. Пенсионерка подумала, что кто-то хочет её сглазить, и сильно волновалась по этому поводу. Пришлось взять на себя роль экстрасенса и подмести возле двери, чтобы “снять порчу” и успокоить бабулю».

За время рейда, по данным пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское», было выявлено более 270 административных правонарушений: девять человек задержаны за мелкое хулиганство, 34 человека оштрафованы за распитие спиртного в общественных местах. Выявлено пять фактов продажи алкоголя несовершеннолетним.