Приговорённый к 12 годам колонии за убийство хоккеиста Александра Чумарина Самат Хазипов после службы в ЧВК вернулся в Нижний Тагил и вновь стал нарушать закон

В Дзержинский районный суд Нижнего Тагила поступило административное дело в отношении 39-летнего Самата Хазипова, который в 2019 году был приговорён к 12 годам колонии за убийство хоккеиста Александра Чумарина. Как указано на сайте суда, на Хазипова был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). При каких обстоятельствах произошёл инцидент — не уточняется.

Судя по оформлению страницы Самата в соцсетях, мужчина воевал в составе ЧВК «Вагнер».

Напомним, 3 июня 2019 года Ленинский райсуд Нижнего Тагила признал Самата Хазипова виновным в убийстве хоккеиста Александра Чумарина и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима (12 лет за убийство, один год ещё не отбыт по предыдущему приговору за кражу).

24-летний хоккеист и тренер Александр Чумарин пропал 2 июля 2017 года после того, как вышел из кафе «Девичья башня». По версии гособвинения, в 10 метрах от заведения он повздорил с ранее незнакомым Саматом Хазиповым. Оборвав разговор, Чумарин направился в сторону улицы Быкова. Хазипов последовал за ним на машине своего знакомого Гора Мхитаряна, попросив его ехать за хоккеистом. Недалеко от дома № 34 на улице Быкова автомобиль догнал Чумарина, Хазипов вышел, достал нож и ударил оппонента в живот. Потом якобы убийца погрузил тело парня в багажник автомобиля и заставил знакомого ехать к главному карьеру ВГОКа, где он выбросил тело спортсмена вглубь карьера. Отец Александра Чумарина ранее заявил, что сомневается в непричастности к пропаже своего сына главного свидетеля обвинения Гора Мхитаряна. По мнению Андрея Чумарина, подсудимый Самат Хазипов не мог в одиночку сначала погрузить тело Александра в багажник автомобиля, а потом достать его на карьере и скинуть вниз. До настоящего момента ни останков Александра Чумарина, ни его личных вещей обнаружить не удалось. Ни на ноже, ни в автомобиле Мхитаряна следы крови также не найдены.

Александр Чумарин

Рассмотрение уголовного дела началось в Ленинском районном суде в середине марта 2019 года. Были допрошены родственники и друзья погибшего хоккеиста. На протяжении всего процесса подсудимый Самат Хазипов отрицал свою вину. Ранее в соцсетях Хазипов выложил фото с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого. В комментариях под постом он обвиняет водителя, который является главным свидетелем обвинения и который якобы переложил на него ответственность за убийство. Мужчина заявлял суду, что Мхитарян продавил Чумарину грудную клетку, а потом отвёз тело Александра на Валёжку и там утопил в болоте. Позднее Хазипов видел, как Мхитарян выезжал на экскаваторе в сторону Валёгина бора, но эти показания, по словам подсудимого, «исчезли из дела». При этом Хазипов неоднократно жаловался адвокату на причинение ему телесных повреждений правоохранителями, утверждая, что из него силой пытались выбить явку с повинной.