Приговорённую к пожизненному сроку в Швейцарии жительницу Екатеринбурга освободили из зала суда

В швейцарском суде рассмотрели апелляцию екатеринбурженки Елены Пановой, которую ранее приговорили к пожизненному сроку за причастность к совершённому её мужем убийству, со ссылкой на адвоката Георгия Багратиони пишет E1.ru.

По его словам, Панову признали невиновной, а затем освободили прямо в зале суда. Адвокат рассказал, что ему удалось также доказать многочисленные нарушения прав, допущенные прокурором в ходе рассмотрения дела.

В 2015 году Панова переехала в Швейцарию с двумя несовершеннолетними дочерьми к Серджио Джуссани, с которым познакомилась на сайте знакомств. После свадьбы женщина узнала, что у мужа есть долги по ипотеке и он выплачивает алименты сыну и бывшей жене Монике, которая вскоре была обнаружена мёртвой. Позже Джуссани арестовали по обвинению в хранении незарегистрированного оружия, во время следствия он признался в убийстве бывшей жены.

«Ему сообщили, что у Елены появился новый мужчина, и он из ревности стал давать показания о том, что именно она спланировала убийство его бывшей жены и подстрекала его к совершению преступления», — сказал Багратиони.

В качестве доказательства вины россиянки были использованы фрагменты её переписки с подругой, причём, по словам защитника, фразы были вырваны из контекста. Самого Джуссани приговорили к 16 годам лишения свободы.