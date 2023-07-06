Пригород Нижнего Тагила вновь накрыл смог от лесных пожаров

Жители пригорода Нижнего Тагила сообщают о лесных пожарах. Сегодня утром, 6 июля, дым накрыл деревню Анатольскую и расположенные рядом сады, также сильный запах гари и задымление наблюдаются в районе Ленёвки и дачного кооператива «Карасиха». Предположительно, очаг возгорания распространяется от Невьянска.

«Сегодня утром весь сад оказался в дыму, это деревня Анатольская. Я выехал на трассу и там тоже всё оказалось в дыму, где горит непонятно, но гарь стоит такая, что дышать нечем», — рассказал АН «Между строк» читатель.

В Единой дежурно-диспетчерской службе администрации города АН «Между строк» сообщили, что пожаров на территории Нижнего Тагила на данный момент нет, а возгорания ликвидируют в районе Невьянска.

В мае в районе Анатольской уже горело порядка 150 гектаров леса. Тогда глава ГГО Дмитрий Летников с своих соцсетях заявил, что эпицентр пожара также находился в районе Невьянска и двигался вдоль Ленёвского водохранилища.

Сообщать об очагах лесных пожаров можно по бесплатному телефону 8 (800) 100-94-00. Звонок поступает в диспетчерский пункт Уральской авиабазы. Информацию о возгораниях также можно передать по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Напомним, что 14 июня, по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева на территории Свердловской области был отменён режим ЧС, объявленный из-за массовых лесных пожаров. При этом особый противопожарный режим продолжает действовать, жителям области запрещено разводить открытый огонь.