Причиной вспышки кишечной инфекции в одной из школ Нижнего Тагила стали санитарные нарушения на пищеблоке

Роспотребнадзор продолжает расследование вспышки острой кишечной инфекции в школе № 1 Нижнего Тагила. Врачи обнаружили на пищеблоке множество нарушений, в том числе связанных с личной гигиеной сотрудников, сообщает ИА «Все новости». Лабораторные исследования подтвердили у школьников норовирусную инфекцию. Заражение прошло в столовой, которую по долгосрочному контракту с мэрией обслуживает «Комбинат общественного питания» из Полевского.

«Распространение пошло с пищеблока. В подтверждение этому было выявлено достаточно много нарушений. Было принято решение о подготовке протокола о временном запрете деятельности — та мера пресечения, которая по закону позволяет прекратить работу пищеблока, который предполагается как причинный при развитии ситуации», — рассказала замначальника нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Ольга Котова.

Санитарные врачи, помимо несоблюдения правил личной гигиены сотрудников, выявили и нарушение поточности различных процессов: разделения чистой и грязной посуды, сырых и готовых продуктов. Решением суда работу пищеблока приостановили на 13 суток. За это время в пищеблоке провели несколько генеральных уборок и дезинфекцию. 9 ноября деятельность школьной столовой возобновилась, но под надзором представителей Роспотребнадзора.

«Вчера были представители Роспотребнадзора, они оценивали деятельность пищеблока, работали по сбору доказательств, подтверждающих выводы в расследовании. То же самое происходит и сегодня. Также вчера провели организационное совещание с представителями питающей организации, с руководством школы», — объясняет Ольга Котова.

В Роспотребнадзоре пока не называют точную цифру пострадавших от норовируса. Известно, что в их числе есть как дети, так и взрослые.

Напомним, 19 октября несколько детей из начального и среднего звена почувствовали недомогание. С симптомами кишечной инфекции (рвота, диарея, температура) четверо детей были госпитализированы в инфекционное отделение в Верхней Салде. Учеников сначала перевели на дистант, а после отпустили на каникулы раньше срока.