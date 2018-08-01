Прибрежную территорию Иван-озера очистили от мусора по поручению Владислава Пинаева

Накануне компания «УБТ-Сервис» по поручению врио главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева очистила от мусора прибрежную территорию Иван-озера (Верхне-Исинский пруд). Несмотря на то, что водохранилище находится в ведении Горноуральского городского округа, градоначальник принял решение сделать подарок жителям Дзержинского района.

«На Иван-озере отдыхают жители Вагонки, а это значит, что они жители нашего города и делить проблемы разных муниципалитетов здесь не совсем уместно. Мусор там образуется от того, что его там оставляют отдыхающие, не забирая его с собой. Администрация района нашла решение этого вопроса — мусор весь убран. Я надеюсь, что в ближайшее время накоплений мусора там больше происходить не будет», — рассказал Владислав Пинаев «Тагил-ТВ».

Отметим, что с середины июля отдыхающие на Иван-озере стали жаловаться на горы бытовых отходов рядом с пляжем. Несколько лет подряд благоустройством и обслуживанием данной территории занимался индивидуальный предприниматель Наталья Семакова, у которой земля находилась в аренде. Но в этом году бизнесвумен решила расторгнуть договор аренды. В адрес администрации ГГО готовится письмо с просьбой установить мусорные контейнеры и производить еженедельную уборку территории.