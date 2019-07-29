При взрыве на заводе в Ревде погибла женщина

На Среднеуральском медеплавильном заводе в Ревде, который входит в структуру холдинга УГМК, произошёл взрыв. В результате ЧП погибла 31-летняя водитель погрузчика. Её 52-летняя коллега была госпитализирована с ожогами.

Возгорание произошло при выполнении технологической операции по сбросу кислорода в атмосферу. Огонь повредил оборудование в здании вспомогательного отделения кислородно-компрессорного цеха. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

«В настоящее время представители предприятия оказывают содействие правоохранительным и надзорным органам в установлении обстоятельств произошедшей трагедии. Администрацией СУМЗа будет оказана всемерная помощь в организации похорон погибшей сотрудницы и в лечении пострадавшей», — заявили Е1.ru в УГМК.

Сейчас на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа в составе сотрудников городского отдела, а также криминалистов и следователей областного аппарата Следственного комитета.